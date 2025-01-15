В Одесі жінку судитимуть за домашнє насильство над співмешканцем

Поліція затримала домашню тиранку. Фото: поліція Одеської області

У Миколаївській громаді Березівського району вдруге судитимуть 40-річну місцеву мешканку. Попри заборону, вона продовжувала знущатися зі свого колишнього цивільного чоловіка.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у середу, 15 січня.

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Домашня тиранка

За даними слідства, жінка регулярно вживала алкоголь, влаштовувала побутові скандали та ображала чоловіка. Той неодноразово звертався до поліції. Кривдницю поставили на облік, виписували їй термінові заборонні приписи, проводили профілактичні бесіди. Зрештою, потерпілий розірвав з нею стосунки, а суд заборонив їй наближатися до нього й контактувати протягом трьох місяців.

Це не зупинило жінку. Вона знову пришла додому до колишнього п'яна, влаштувала сварку й не захотіла йти.

Що загрожує жінці

Чоловік викликав поліцію. Обвинувальний акт щодо жінки скерували до суду. Тепер їй загрожує до двох років позбавлення волі.

Раніше суд на Одещині виніс вирок військовому, який знущався з дружини. Інший мешканець регіону регулярно бив рідного батька, а потім намагався оформити відстрочку від призову через догляд за ним.