Військового засудили за домашнє насильство в Одеській області

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині мобілізований чоловік отримав вирок за систематичне домашнє насильство над дружиною. Військовий бив жінку щоразу після вживання алкоголю.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий бив дружину

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений неодноразово вчиняв психологічне та фізичне насильство, принижуючи жінку та погрожуючи їй. Зокрема, 24 серпня 2023 року чоловік ображав дружину нецензурною лайкою у себе вдома. Подібні випадки повторювалися попри заборонний припис, який вимагав утримуватися від будь-яких контактів із потерпілою. 19 січня 2024 року ситуація загострилася: чоловік вдарив дружину та продовжив словесні образи.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що його дії спричинило вживання алкоголю. Він запевнив, що припинив пити та виправив свою поведінку. Дружина підтвердила ці зміни та попросила суд не карати чоловіка суворо.

Яке покарання за домашнє насильство

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 2 років і 6 місяців обмеження волі, але звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном у 2 роки.

Нагадаємо, на Одещині чоловік системно бив батька і не хотів служити, ухилянта покарали. Також у Києві військовий судився з Monobank через списані гроші.