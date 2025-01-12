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Знущався з дружини — на Одещині суд виніс вирок військовому

12 січня 2025 22:08
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Військового засудили за домашнє насильство в Одеській області
Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині мобілізований чоловік отримав вирок за систематичне домашнє насильство над дружиною. Військовий бив жінку щоразу після вживання алкоголю.  

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Згідно з матеріалами справи, обвинувачений неодноразово вчиняв психологічне та фізичне насильство, принижуючи жінку та погрожуючи їй. Зокрема, 24 серпня 2023 року чоловік ображав дружину нецензурною лайкою у себе вдома. Подібні випадки повторювалися попри заборонний припис, який вимагав утримуватися від будь-яких контактів із потерпілою. 19 січня 2024 року ситуація загострилася: чоловік вдарив дружину та продовжив словесні образи.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що його дії спричинило вживання алкоголю. Він запевнив, що припинив пити та виправив свою поведінку. Дружина підтвердила ці зміни та попросила суд не карати чоловіка суворо.

Яке покарання за домашнє насильство

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 2 років і 6 місяців обмеження волі, але звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном у 2 роки.

Нагадаємо, на Одещині чоловік системно бив батька і не хотів служити, ухилянта покарали. Також у Києві військовий судився з Monobank через списані гроші.

домашнє насильство Одеська область військові Новини Одеси покарання судові рішення

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