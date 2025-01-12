Военного осудили за домашнее насилие в Одесской области

Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: freepik

На Одесчине, мобилизованный мужчина получил приговор за систематическое домашнее насилие над женой. Военный избивал женщину каждый раз после употребления алкоголя.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный избивал жену

Согласно материалам дела, обвиняемый неоднократно совершал психологическое и физическое насилие, унижая женщину и угрожая ей. В частности, 24 августа 2023 года мужчина оскорблял жену нецензурной бранью у себя дома. Подобные случаи повторялись, несмотря на запрещающее предписание, которое требовало воздерживаться от любых контактов с потерпевшей. 19 января 2024 года ситуация обострилась: мужчина ударил жену и продолжил словесные оскорбления.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, объяснив, что его действия вызвало употребление алкоголя. Он заверил, что прекратил пить и исправил свое поведение. Жена подтвердила эти изменения и попросила суд не наказывать мужа строго.

Какое наказание за домашнее насилие

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы, но освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, в Одесской области мужчина системно бил отца и не хотел служить, уклониста наказали. Также в Киеве военный судился с Monobank из-за списанных денег.