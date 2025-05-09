В Одесской области впервые официально задокументировано 6 инцидентов сексуального насилия, связанного с военными действиями.

Насилие над женщиной. Фото иллюстративное: liceum.umsf

В Одесской области официально задокументировано шесть инцидентов сексуального насилия, связанного с военными действиями. Однако специалисты отмечают, что незафиксированных случаев может быть гораздо больше.

Об этом сообщила национальный тренер по вопросам сексуального насилия, председатель ОО "Культура Демократии" Елена Ротари, ссылаясь на данные Офиса Генпрокурора.

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Всего в Украине с начала полномасштабного вторжения России прокуроры зафиксировали 359 случаев сексуального насилия, в 19 из них потерпевшими были несовершеннолетние. Среди пострадавших — 226 женщин и 133 мужчины. Больше всего преступлений задокументировано в Херсонской области — 111. Специалисты говорят: на самом деле таких инцидентов было значительно больше, однако не все жертвы обращаются за помощью.

"Официальная статистика — это лишь верхушка айсберга. Многие истории остаются неизвестными. Это тема, о которой очень трудно говорить. Пострадавшие часто живут с этим молча — из-за стыда, страха или нежелания, чтобы об этом узнали родные. Некоторые пострадавшие в Одессе впервые заговорили о пережитом только через полтора года", — говорит председатель ОО "Культура Демократии" Елена Ротари,

Елена Ротари добавляет, что сексуальное насилие во время войны — это не только изнасилование. Часто речь идет и о сопроводительных формах давления. Принудительное обнажение, угрозы, издевательства над телом, унижение. Все это оставляет глубокие психологические раны.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который издевался над своей падчерицей. А также о женщине, которая притесняла сожителя.