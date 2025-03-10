Рецидивист на Николаевщине издевался над падчерицей и заставил ограбить магазин

Полицейский с машиной. Фото иллюстративное: ГУНП в Николаевской области

Рецидивист из Николаева побуждал малолетнюю падчерицу к ограблению магазина и совершал против нее насильственные действия сексуального характера. Ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Николаевской области.

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Подробности дела

В Баштанский районный отдел полиции обратился 30-летний мужчина с заявлением об исчезновении своей малолетней падчерицы в одном из населенных пунктов громады. Впоследствии правоохранители получили сообщение от владельцев магазина в том же селе о совершении кражи и задержании несовершеннолетней девочки. Полицейские приехали и обнаружили, что это и была 13-летняя разыскиваемая. Следователи выяснили, что заявитель несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений. После чего приехал в село к сестре вместе с малолетней дочерью сожительницы. Когда же у него закончились сигареты, тот заставил свою 33-летнюю знакомую и девочку принять участие в краже. С помощью лома мужчина сломал металлические двери магазина, разбил окно, благодаря чему фигуранты попали в помещение. Оттуда он похитил деньги и продовольственные товары, общая сумма нанесенного ущерба составила более 9 тысяч гривен. Во время совершения преступления злоумышленник услышал голоса владельцев через систему видеонаблюдения и поспешно скрылся, оставив свою знакомую в магазине, а ребенка неподалеку. Кроме того, впоследствии правоохранителям стало известно, что задержанный, угрожая ножом, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной падчерицы.

Какое наказание грозит

Мужчине объявили о подозрении в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 УК Украины (Изнасилование малолетнего лица) и ч. 4 ст. 185 УК Украины (Кража). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о перевозке уклонистов среди товаров. А также об убийстве пенсионера за оскорбление.