Рецидивіст на Миколаївщині знущався з падчерки та примусив пограбувати магазин

Поліцейський з машиною. Фото ілюстративне: ГУНП в Миколаївській області

Рецидивіст із Миколаєва спонукав малолітню падчерку до пограбування крамниці та вчиняв проти неї насильницькі дії сексуального характеру. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Миколаївській області.

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Подробиці справи

До Баштанського районного відділу поліції звернувся 30-річний чоловік із заявою про зникнення своєї малолітньої падчерки в одному з населених пунктів громади. Згодом правоохоронці отримали повідомлення від власників магазину у тому ж селі про вчинення крадіжки та затримання неповнолітньої дівчинки. Поліцейські приїхали та виявили, що це і була 13-річна розшукувана. Слідчі з'ясували, що заявник декілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння майнових злочинів. Після чого приїхав у село до сестри разом із малолітньою дочкою співмешканки. Коли ж у нього закінчилися цигарки, той примусив свою 33-річну знайому та дівчинку взяти участь у крадіжці. За допомогою лома чоловік зламав металеві двері магазину, розбив вікно, завдяки чому фігуранти потрапили до приміщення. Звідти він викрав гроші та продовольчі товари, загальна сума завданих збитків становила понад 9 тисяч гривень. Під час скоєння злочину зловмисник почув голоси власників через систему відеоспостереження й поспіхом утік, залишивши свою знайому в крамниці, а дитину — неподалік. Крім того, згодом правоохоронцям стало відомо, що затриманий, погрожуючи ножем, вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно власної падчерки.

Яке покарання загрожує

Чоловіку оголосили про підозру у вчиненні одразу двох злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152 КК України (Зґвалтування малолітньої особи) та ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про перевезення ухилянтів серед товарів. А також про вбивство пенсіонера за образу.