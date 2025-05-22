Как получить помощь на ребенка одиноким мамам и папам Одесской области через Дію

Помощь на ребенка — кто из одесситов может на нее претендовать
Одинокие мамы или папы Одесской области могут ежемесячно получать денежную помощь на ребенка. Оформить ее можно быстро и удобно онлайн через портал Дія.
Об этом сообщает Одесская мэрия.
Помощь на ребенка
Размер помощи зависит от дохода семьи. Она составит разницу между 100% прожиточным минимумом для ребенка и совокупным заработком в расчете на одного человека за полугодие.
Максимальные выплаты для разных возрастных групп:
- Дети до 6 лет — 2563 грн.
- От 6 до 18 лет — 3196 грн.
- От 18 до 23 лет (если ребенок учится) — 3028 грн.
Кто имеет право и как получить
Получить помощь на ребенка от государства имеют право следующие категории граждан:
- Одинокие мамы и папы, которые не состоят в браке.
- Одинокие усыновители.
- Родители, у которых умер один из супругов, и которые не вступили в новый брак и не получают пенсию по случаю потери кормильца.
Для того чтобы подать заявку на помощь через Дію необходимо:
- Найти услугу "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу".
- Заполнить заявление, указать данные о ребенке, доходы и состав семьи.
- Добавить скан-копии справок (например, об обучении).
- Подписать заявление электронной подписью и отправить его.
Статус рассмотрения можно проверять в личном кабинете на портале Дія. Кроме того, отдельное уведомление о решении должно прийти на вашу электронную почту.
Напомним, недавно мы писали о том, кто может получить 16 тысяч помощи в мае. А также о 108 тысячах крон украинцам от Чехии.
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