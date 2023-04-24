Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Допомога не лише людям: як одеські рятувальники не дали загинути цуценятам arrow

Допомога не лише людям: як одеські рятувальники не дали загинути цуценятам

24 квітня 2023 10:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Надзвичайники Одещини врятували чотири маленьких життя
Рятувальники дістали цуценят з-під бетонних блоків. Фото: ДСНС в Одеській області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

До Служби порятунки звернулися небайдужі громадяни із проханням допомогти врятувати цуценят. Аби дістати малечу довелося застосувати спецобладнання.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області

Читайте також:

"До Служби порятунку надійшло повідомлення від небайдужих громадян, що у селищі міського типу Олександрівка, по вулиці Пушкіна, потребують допомоги цуценята, які застрягли під залізобетонними блоками", — йдеться у повідомленні. 

За допомогою гідравлічного та шанцевого інструментів, рятувальники дістали з пастки 4-х тваринок. На щастя, ніхто з малих бешкетників не постраждав. А вогнеборці в черговий раз довели, що кожне життя цінне.

Порятунок чотирилапих

Це вже не перший випадок, коли рятувальники поспішають на допомогу тваринам, які опинилися у пастці. В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес, але вогнеборці вчасно прийшли на порятунок. 

Нещодавно рятувальники витягнули чотирилапого друга з каналізаційного люка. Песик впав у яму і не міг самостійно вибратися звідти.

Одеські ДСНСники врятували маленького котика, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу.

А в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро цуценят потребували негайної допомоги. Вони потрапили в справжню смертельну для малюків пастку — впали в котлован. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB