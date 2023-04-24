Надзвичайники Одещини врятували чотири маленьких життя

Рятувальники дістали цуценят з-під бетонних блоків. Фото: ДСНС в Одеській області

До Служби порятунки звернулися небайдужі громадяни із проханням допомогти врятувати цуценят. Аби дістати малечу довелося застосувати спецобладнання.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області

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"До Служби порятунку надійшло повідомлення від небайдужих громадян, що у селищі міського типу Олександрівка, по вулиці Пушкіна, потребують допомоги цуценята, які застрягли під залізобетонними блоками", — йдеться у повідомленні.

За допомогою гідравлічного та шанцевого інструментів, рятувальники дістали з пастки 4-х тваринок. На щастя, ніхто з малих бешкетників не постраждав. А вогнеборці в черговий раз довели, що кожне життя цінне.

Порятунок чотирилапих

Це вже не перший випадок, коли рятувальники поспішають на допомогу тваринам, які опинилися у пастці. В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес, але вогнеборці вчасно прийшли на порятунок.

Нещодавно рятувальники витягнули чотирилапого друга з каналізаційного люка. Песик впав у яму і не міг самостійно вибратися звідти.

Одеські ДСНСники врятували маленького котика, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу.

А в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро цуценят потребували негайної допомоги. Вони потрапили в справжню смертельну для малюків пастку — впали в котлован.