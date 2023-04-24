Чрезвычайники Одесщины спасли четыре маленьких жизни

Помощь не только людям: как одесские спасатели не дали погибнуть щенкам
В Службу спасения обратились небезразличные граждане с просьбой помочь спасти щенков. Чтобы достать малышей пришлось применить спецоборудование.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.
"В Службу спасения поступило сообщение от неравнодушных граждан, что в поселке городского типа Александровка, по улице Пушкина, нуждаются в помощи щенки, застрявшие под железобетонными блоками", — говорится в сообщении.
С помощью гидравлического и шанцевого инструментов спасатели достали из ловушки 4-х животных. К счастью, никто из маленьких дебоширов не пострадал. А пожарные в очередной раз доказали, что каждая жизнь ценна.
Спасение четвероногих
Это уже не первый случай, когда спасатели спешат на помощь оказавшимся в ловушке животным. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на спасение.
Недавно спасатели вытащили четырехлапого друга из канализационного люка. Песик упал в яму и не мог самостоятельно выбраться оттуда.
Одесские ГСЧСники спасли залезшего на дерево маленького котика. Пушистик просидел на высоких ветвях в одном из спальных районов города более суток.
А в Черноморске, что на Одесчине, пятеро щенков нуждались в немедленной помощи. Они попали в настоящую смертельную для малышей ловушку – упали в котлован.