В Одесі відбувся благодійний концерт Міши Крупіна

Виступ гурту в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вчора, 5 серпня, в Одесі відбувся концерт харківського виконавця Міші Крупіна з гуртом "Корупція". Він входить у серію благодійних концертів, метою яких є збір коштів на придбання позашляховиків для ЗСУ.

Кореспонденти Новини.LIVE побували на концерті та готові розповісти про найцікавіше.

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Виступ Крупіна в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Через масштабну повітряну тривогу, яка ширилася країною через загрозу ракетного обстрілу, концерт довелося перенести. Тож він розпочався після тривоги, проте це аж ніяк не засмутило гостей заходу.

Свій виступ артист розпочав з гімну України, який він виконав на скрипці.

Виконання гімну України. Фото: Новини.LIVE

Перший україномовний концерт "Корупції" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Благодійна мета

Частина коштів з продажу квитків на концерт буде передана на потреби ЗСУ, зокрема харківським бійцям з підрозділу Kraken.

Також під час свого виступу Міша розіграв гільзу від артилерійського снаряда та зазначив, що це його перший такий аукціон.

"Я ніколи не робив такі розіграші сам, тільки завжди давав лоти. Тож для мене це буде новий досвід", — зазначив артист.

Після тривалих торгів відстріляну у перші дні війни у Харкові гільзу отримав одесит, який віддав за неї 40 000 гривень. Ці кошти будуть направлені на ремонт автівок військових.

Відвідувачі концерту. Фото: Новини.LIVE

Розіграж гільзи. Фото: Новини.LIVE

Реліз нових пісень

Слід зазначити, що з україномовною програмою в Одесу Міша зі своїм гуртом приїхав вперше. Проте нові пісні дуже потішили одеситів, зокрема "Сумна новина" про смерть кремлівського диктатора та "Палає", які він на широкий загал виконав вперше

Також Крупін виконав старі хіти, перекладені на російську мову такі як "Скрипочка" та "Червоний оксамит".

Але найбільше публіку розчулив хіт "У нашому місті". Хоча й Міша присвятив її своєму рідному Харкову, який потерпав від ворожої навали у перші дні війни, але вона прийшлася до душі, хто вимушено знаходиться далеко від рідного дому.

Виконання пісні "У нашому місті". Фото: Новини.LIVE

Фанати гурту на концерті. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, гурт "Корупція" минулого місяця потішили своїх прихильників новою піснею "Фам Фаталь". Це пісня про жінок, які назавжди залишаються в серці.

Також ми писали, що музиканти Коля Сєрга, Міша Крупін і Саша Чемеров записали "гімн справедливості" у жанрі шансону. Таким чином вони відреагували на події у Білгороді наприкінці травня.