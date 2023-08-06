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Помощь ВСУ: в Одессе прошел благотворительный концерт группы "Коррупция"

6 августа 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе прошел благотворительный концерт Миши Крупина
Выступление группы в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вчера, 5 августа, в Одессе прошел концерт харьковского исполнителя Миши Крупина с группой "Коррупция". Он входит в серию благотворительных концертов, целью которых является сбор средств на приобретение внедорожников для ВСУ.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали на концерте и готовы рассказать о самом интересном.

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Выступление Крупина в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Из-за масштабной воздушной тревоги, которая распространялась по стране из-за угрозы ракетных обстрелов, концерт пришлось перенести. Он начался после тревоги, однако это отнюдь не огорчило гостей мероприятия.

Свое выступление артист начал с гимна Украины, который он исполнил на скрипке.

Исполнение гимна Украины. Фото: Новини.LIVE
Первый украиноязычный концерт "Коррупции" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Благотворительная цель

Часть средств от продажи билетов на концерт будет передана на нужды ВСУ, в частности, харьковским бойцам из подразделения Kraken.

Также во время своего выступления Миша разыграл гильзу от артиллерийского снаряда и отметил, что это его первый подобный аукцион.

"Я никогда не делал такие розыгрыши сам, только всегда давал лоты. Так что для меня это будет новый опыт", — отметил артист.

После длительных торгов отстрелянную в первые дни войны в Харькове гильзу получил одессит, отдавший за нее 40 000 гривен. Эти средства будут направлены на ремонт автомобилей военных.

Посетители концерта. Фото: Новини.LIVE
Розыгрыш гильзы. Фото: Новини.LIVE

Релиз новых песен

Следует отметить, что с украиноязычной программой в Одессу Миша со своей группой приехал впервые. Однако новые песни очень порадовали одесситов, в частности "Грустная новость" о смерти кремлевского диктатора и "Пылает", которые он широко исполнил впервые

Также Крупин исполнил старые хиты, переведенные на русский язык, такие как "Скрипочка" и "Красный бархат".

Но больше всего публику умилял хит "В нашем городе". Хотя и Миша посвятил ее своему родному Харькову, страдавшему от вражеского нашествия в первые дни войны, но она пришлась по душе, кто вынужден находится далеко от родного дома.

Исполнение песни "В нашем городе". Фото: Новини.LIVE
Фанаты группы на концерте. Фото: Новини.LIVE

Напомним, группа "Коррупция" в прошлом месяце порадовала своих поклонников новой песней "Фам Фаталь". Это песня о женщинах, которые навсегда остаются в сердце.

Также мы писали, что музыканты Коля Серга, Миша Крупин и Саша Чемеров записали "гимн справедливости" в жанре шансона. Таким образом, они отреагировали на события в Белгороде в конце мая.

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