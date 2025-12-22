Затори на трасі Одеса-Рені 22 грудня: ситуація на дорозі до Молдови

Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 22 грудня, на трасі Одеса-Рені водії змушені провести кілька годин у заторах на дорозі до кордону. Найгірша ситуація спостерігається на трасі Одеса-Рені біля села Маяки, де обстрілами пошкоджено автомобільний міст. Керманичам варто враховувати, що Google Maps показують невірні маршрути через закриті ділянки дороги.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

Сьогодні, 22 грудні на трасі Одеса-Рені у напрямку КПП "Паланка" затори утворилися поблизу села Маяки, де тільки відновили проїзд до Бессарабії. Тут ускладнено проїзд через міст після російських атак. Затримки виникають через реверсний рух транспорту та часті тривоги, під час яких рух транспорту зупиняють.

Проблемним залишається і під’їзд до КПП "Старокозаче — Тудора". Рух до кордону уповільнений з тих самих причин, що і до КПП "Паланка".

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація менш напружена. Скупчення транспорту зафіксовані лише до транзитної ділянки до кордону з Молдовою. Після ж рух вільний.

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг наразі немає. Однак затримки руху зафіксовані на під'їзді до транзитної ділянки на КПП "Паланка".

Нагадаємо, ми повідомляли, що Румунія вводить нові правила для водіїв з України. Також ми писали про те, чи варто купувати Skoda Octavia A7 з пробігом.