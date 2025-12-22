Пробки на трассе Одесса-Рени 22 декабря: ситуация на дороге в Молдову

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 22 декабря, на трассе Одесса-Рени водители вынуждены провести несколько часов в пробках на дороге к границе. Наихудшая ситуация наблюдается на трассе Одесса-Рени возле села Маяки, где обстрелами поврежден автомобильный мост. Водителям стоит учитывать, что Google Maps показывают неверные маршруты из-за закрытых участков дороги.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки до Молдовы

Сегодня, 22 декабря на трассе Одесса-Рени в направлении КПП "Паланка" пробки образовались вблизи села Маяки, где только восстановили проезд в Бессарабию. Здесь затруднен проезд через мост после российских атак. Задержки возникают из-за реверсного движения транспорта и частых тревог, во время которых движение транспорта останавливают.

Проблемным остается и подъезд к КПП "Староказачье — Тудора". Движение к границе замедлено по тем же причинам, что и к КПП "Паланка".

Пробки к Орловке

В направлении Орловки ситуация менее напряженная. Скопления транспорта зафиксированы только до транзитного участка до границы с Молдовой. После же движение свободное.

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей пока нет. Однако задержки движения зафиксированы на подъезде к транзитному участку на КПП "Паланка".

