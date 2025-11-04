Затори на трасі Одеса–Рені у напрямку Молдови 4 листопада: рекомендації для водіїв

Дорога до Молдови ускладнена — ситуація на трасі Одеса-Рені
У вівторок, 4 листопада, на трасі Одеса–Рені в напрямку до кордону з Молдовою фіксуються ускладнення. Затримки виникли через складні дорожні умови на окремих відрізках маршруту. Водіям радять враховувати можливі пробки та планувати свої поїздки із запасом часу. Натомість рух у бік кордону з Румунією проходить без будь-яких затримок та перешкод.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси, поблизу села Маяки та біля Нижньодністровського парку перед кордоном. Подорож до кордону триватиме близько 1 години 16 хвилин.
Затори до Орлівки
Рух автомобілів у напрямку Орлівки сьогодні здійснюється без затримок і заторів. Орієнтовна тривалість поїздки до прикордонного пункту на Дунаї становить приблизно 4 години. Окрім того, доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.
Затори на Рені
Рух транспортних засобів на трасі до Рені здійснюється вільно, без будь-яких затримок чи заторів. Орієнтовний час у дорозі наразі становить трохи близько 4,5 години. Також доступний альтернативний маршрут до Рені, який проходить переважно через територію Молдови.
