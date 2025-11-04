Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Дорога до Молдови ускладнена — ситуація на трасі Одеса-Рені

Дорога до Молдови ускладнена — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 15:01
Оновлено: 15:17
Затори на трасі Одеса–Рені у напрямку Молдови 4 листопада: рекомендації для водіїв
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У вівторок, 4 листопада, на трасі Одеса–Рені в напрямку до кордону з Молдовою фіксуються ускладнення. Затримки виникли через складні дорожні умови на окремих відрізках маршруту. Водіям радять враховувати можливі пробки та планувати свої поїздки із запасом часу. Натомість рух у бік кордону з Румунією проходить без будь-яких затримок та перешкод.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси, поблизу села Маяки та біля Нижньодністровського парку перед кордоном. Подорож до кордону триватиме близько 1 години 16 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автомобілів у напрямку Орлівки сьогодні здійснюється без затримок і заторів. Орієнтовна тривалість поїздки до прикордонного пункту на Дунаї становить приблизно 4 години. Окрім того, доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух транспортних засобів на трасі до Рені здійснюється вільно, без будь-яких затримок чи заторів. Орієнтовний час у дорозі наразі становить трохи близько 4,5 години. Також доступний альтернативний маршрут до Рені, який проходить переважно через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що поблизу КПП "Рені" будують зону для відпочинку водіїв. Також ми писали про те, скільки компанія Tesla втратила через дії Маска.

Одеса КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації