Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Дорога в Молдову затруднена — ситуация на трассе Одесса-Рени

Дорога в Молдову затруднена — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 15:01
обновлено: 14:54
Пробки на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы 4 ноября: рекомендации для водителей
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Во вторник, 4 ноября, на трассе Одесса-Рени по направлению к границе с Молдовой фиксируются осложнения. Задержки появились из-за сложных дорожных условий на отдельных отрезках маршрута. Водителям советуют учитывать возможные пробки и планировать свои поездки с запасом времени. Зато движение в сторону границы с Румынией проходит без каких-либо задержек и препятствий.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, вблизи села Маяки и возле Нижнеднестровского парка перед границей. Путешествие до границы продлится около 1 часа 16 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автомобилей в направлении Орловки сегодня осуществляется без задержек и пробок. Ориентировочная продолжительность поездки до пограничного пункта на Дунае составляет примерно 4 часа. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение транспортных средств на трассе в Рени осуществляется свободно, без каких-либо задержек или пробок. Ориентировочное время в пути сейчас составляет чуть около 4,5 часов. Также доступен альтернативный маршрут в Рени, который проходит преимущественно через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что вблизи КПП "Рени" строят зону для отдыха водителей. Также мы писали о том, сколько компания Tesla потеряла из-за действий Маска.

Одесса КПП дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации