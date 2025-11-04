Пробки на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы 4 ноября: рекомендации для водителей

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Во вторник, 4 ноября, на трассе Одесса-Рени по направлению к границе с Молдовой фиксируются осложнения. Задержки появились из-за сложных дорожных условий на отдельных отрезках маршрута. Водителям советуют учитывать возможные пробки и планировать свои поездки с запасом времени. Зато движение в сторону границы с Румынией проходит без каких-либо задержек и препятствий.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, вблизи села Маяки и возле Нижнеднестровского парка перед границей. Путешествие до границы продлится около 1 часа 16 минут. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автомобилей в направлении Орловки сегодня осуществляется без задержек и пробок. Ориентировочная продолжительность поездки до пограничного пункта на Дунае составляет примерно 4 часа. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение транспортных средств на трассе в Рени осуществляется свободно, без каких-либо задержек или пробок. Ориентировочное время в пути сейчас составляет чуть около 4,5 часов. Также доступен альтернативный маршрут в Рени, который проходит преимущественно через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

