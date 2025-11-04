Видео
Армия
На Одесчине, возле границы с Румынией, зона отдыха для водителей

На Одесчине, возле границы с Румынией, зона отдыха для водителей

Дата публикации 4 ноября 2025 12:52
обновлено: 12:48
Строительство стоянки возле пункта "Рени" на трассе Одесса - Рени
Строительство возле КПП "Рени" в Одесской области. Фото: Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Вблизи пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" продолжается строительство площадки для стоянки и отдыха водителей. Проект реализуется в рамках программы ЕС "Соединение Европы". Новый объект должен облегчить движение транспорта на трассе Одесса — Рени и создать удобные условия для путешественников.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Читайте также:

Строительство возле КПП

Вблизи международного пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" на трассе М-15 Одесса — Рени начали обустройство современной площадки для стоянки и отдыха. Сейчас работники планируют основу, укладывают щебеночно-песчаную смесь и геотекстиль, а также монтируют каркасы зданий — колонны, балки и ригели. Площадка будет занимать 1,7 гектара и будет рассчитана на 46 грузовиков и 13 легковых автомобилей, в том числе два места предназначены для лиц с инвалидностью. Объект станет частью европейской инициативы "Пути солидарности", которая помогает интегрировать украинские транспортные маршруты в европейскую сеть.

Финансирование осуществляется по гранту ЕС в рамках программы "Механизм Соединения Европы" (CEF), который покрывает 50% расходов, остальное — из государственного бюджета. После завершения работ площадка поможет уменьшить очереди, улучшить безопасность движения и создать комфортные условия для водителей и пассажиров.

Напомним, мы сообщали, что Румыния требует от водителей новый вид документов. Также мы писали, что Молдова вводит новые правила пересечения границы для украинских автомобилистов.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
