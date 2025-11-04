Відео
Головна Одеса На Одещині, біля кордону з Румунією, зона відпочинку для водіїв

На Одещині, біля кордону з Румунією, зона відпочинку для водіїв

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 12:52
Оновлено: 12:48
Будівництво стоянки біля пункту «Рені» на трасі Одеса – Рені
Будівництво біля КПП "Рені" на Одещині. Фото: Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Поблизу пункту пропуску "Рені – Джюрджюлешть" триває будівництво майданчика для стоянки та відпочинку водіїв. Проєкт реалізують у межах програми ЄС "Сполучення Європи". Новий об’єкт має полегшити рух транспорту на трасі Одеса – Рені та створити зручні умови для подорожніх.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Читайте також:

Будівництво біля КПП

Поблизу міжнародного пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" на трасі М-15 Одеса-Рені розпочали облаштування сучасного майданчика для стоянки та відпочинку. Зараз працівники планують основу, укладають щебенево-піщану суміш і геотекстиль, а також монтують каркаси будівель — колони, балки та ригелі. Майданчик займатиме 1,7 гектара і буде розрахований на 46 вантажівок та 13 легкових автомобілів, зокрема два місця призначать для осіб з інвалідністю. Об’єкт стане частиною європейської ініціативи "Шляхи солідарності", що допомагає інтегрувати українські транспортні маршрути до європейської мережі.

Фінансування здійснюється за грантом ЄС у межах програми "Механізм Сполучення Європи" (CEF), який покриває 50% витрат, решта — з державного бюджету. Після завершення робіт майданчик допоможе зменшити черги, покращити безпеку руху та створити комфортні умови для водіїв і пасажирів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Румунія вимагає від водіїв новий вид документів. Також ми писали, що Молдова вводить нові правила перетину кордону для українських автомобілістів.

Одеса кордон КПП Одеська область будівництво Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
