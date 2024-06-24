Затори та черги на КПП Одещини: яка ситуація у понеділок, 24 червня

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори на виїзді з міста та в напрямку кордону з Молдовою у понеділок вдень, 24 червня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Проте зафіксовані великі черги на перетин кордону на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом пропуску поступово збирається черга з охочих перетнути кордон.

Затори у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Рух ускладнений заторим на Паланку, тож на цьому КПП дорога вільна.

Ситуація на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Татарбунарів та в Криничках. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черги немає.

Затори у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, наразі не зафіксовано черги на перетин кордону. Проте є й затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 24 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,41 грн/л;

А-92 — 53,45 грн/л;

дизельне пальне — 52,49 грн/л;

скраплений газ — 26,50 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Там хочуть встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти".