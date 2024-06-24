Пробки и очереди на КПП Одесчины: какая ситуация в понедельник, 24 июня

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки на выезде из города и в направлении границы с Молдовой в понедельник днем, 24 июня. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Однако зафиксированы большие очереди на пересечение границы на некоторых КПП Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках, небольшое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает трех километров. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самим пунктом пропуска постепенно собирается очередь из желающих пересечь границу.

Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" не зафиксирована очередь на пересечение границы. Движение затруднено пробкой на Паланку, поэтому на этом КПП дорога свободна.

Ситуация на КПП "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Татарбунаров и Кринички. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. В самом паромном пункте пропуска очереди нет.

Пробки в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлештб", который находится в одноименном городе, пока не зафиксированы очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на топливо

По данным мониторингового портала, 24 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,41 грн/л;

А-92 — 53,45 грн/л;

дизельное топливо — 52,49 грн/л;

скрапленый газ — 26,50 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Там хотят установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешты".