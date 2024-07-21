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Дорога майже вільна — як сьогодні ввечері з Одеси дістатись сусідніх країн

21 липня 2024 17:44
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні ввечері, 21 липня
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На трасі Одеса — Рені в неділю ввечері, 21 липня, спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Наразі їхні розміри не є значними, але рух частково ускладнено на деяких ділянках дороги. Також на деяких прикордонних пунктах Одещини зафіксовано невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, розташованого у межах Нижньодністровського національного природного парку.  Перед самим пунктом пропуску черг не фіксується.

Затори на Паланку 21 липня вечір
Затори у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована значна черга на перетин кордону. На картах ця ділянка позначена червоним, що свідчить про утруднений рух.

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" 21 липня вечір
Затор на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

Затори на Орлівку 21 липня вечір
Затори у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, наразіне зафіксовано черги на перетин кордону. Проте є скупчення автівок на під'їзді до міста. 

Затори на Ізмаїл 21 липня вечір
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 21 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,53 грн/л;
  • А-92 — 53,66 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,77 грн/л;
  • скраплений газ — 26,96 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.

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