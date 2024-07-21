Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні ввечері, 21 липня

Дорога майже вільна — як сьогодні ввечері з Одеси дістатись сусідніх країн
На трасі Одеса — Рені в неділю ввечері, 21 липня, спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Наразі їхні розміри не є значними, але рух частково ускладнено на деяких ділянках дороги. Також на деяких прикордонних пунктах Одещини зафіксовано невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, розташованого у межах Нижньодністровського національного природного парку. Перед самим пунктом пропуску черг не фіксується.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована значна черга на перетин кордону. На картах ця ділянка позначена червоним, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, наразіне зафіксовано черги на перетин кордону. Проте є скупчення автівок на під'їзді до міста.
Ціни на пальне
За даними моніторингового порталу, 21 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,11 грн/л;
- А-95 — 56,53 грн/л;
- А-92 — 53,66 грн/л;
- дизельне пальне — 52,77 грн/л;
- скраплений газ — 26,96 грн/л.
Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.
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