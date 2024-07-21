Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня вечером, 21 июля

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

На трассе Одесса – Рени в воскресенье вечером, 21 июля, наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. В настоящее время их размеры не значительны, но движение частично затруднено на некоторых участках дороги. Также на некоторых пограничных пунктах Одесчины зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону Паланки есть пробка в Маяках, небольшое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Перед самим пунктом пропуска очередь не фиксируется.

Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована значительная очередь на пересечение границы. На картах этот участок обозначен красным, что свидетельствует о затрудненном движении.

Затор на КПП "Староказачье —Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Броски и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Пробки в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, сейчас зафиксированы очереди на пересечение границы. Однако есть скопление автомобилей на подъезде к городу.

Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 21 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,11 грн/л;

А-95 — 56,53 грн/л;

А-92 — 53,66 грн/л;

дизельное топливо — 52,77 грн/л;

сжиженный газ — 26,96 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.