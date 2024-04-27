Дорога за кордон — де зафіксовані затори та черги на трасі Одеса — Рені

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону сьогодні, 27 квітня. Варто відзначити, що поки їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До Румунії наразі дістатися теж нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Великому Дальнику, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько трьох кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольором.

Затори у бік Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.

Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в селі Кирнички, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка". Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне знову змінилися. Бензин на українських АЗС сильно здорожчав. Найбільше підвищилась вартість марки А-95+ — на 24 копійки. Водночас дизпаливо та автогаз упали в ціні — на 11 та 17 копійок відповідно.

За даними моніторингового сайту, 27 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 58,68 грн/л;

А-95 — 55,18 грн/л;

А-92 — 52,09 грн/л;

дизельне пальне — 54,16 грн/л;

скраплений газ — 27,63 грн/л.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.