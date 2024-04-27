Дорога за границу — где зафиксированы пробки и очереди на трассе Одесса — Рени

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы сегодня, 27 апреля. Стоит отметить, что пока их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. До Румынии пока добраться тоже несложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, в районе Маяков и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает трех километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом.

Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в селе Кирнички, а также на подъезде к самому паромному пункту "Орловка". Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее снова изменились. Бензин на украинских АЗС сильно подорожал. Больше всего повысилась стоимость марки А-95+ — на 24 копейки. В то же время, дизтопливо и автогаз упали в цене — на 11 и 17 копеек соответственно.

По данным мониторингового сайта, 27 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,68 грн/л;

А-95 — 55,18 грн/л;

А-92 — 52,09 грн/л;

дизельное топливо — 54,16 грн/л;

сжиженный газ — 27,63 грн/л.

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.