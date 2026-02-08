Погода в Одесі 8 лютого: туман і ожеледиця

Дороги слизькі — синоптики попереджають про небезпеку в Одесі
Упродовж доби 8 лютого в Одесі збережеться хмарна погода. Вночі істотних опадів не прогнозують, однак уже зранку та вдень можливі невеликі опади зі слабким налипанням мокрого снігу. Місцями очікують туман, ожеледь і ожеледицю.
Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вітер буде північно-західний, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-3 °C, вдень — від 0...+2 °C.
Погода в Одеській області
Схожі погодні умови прогнозують і в Одеській області. Вночі — без істотних опадів, удень — невеликі опади, подекуди з налипанням мокрого снігу. На більшій частині території можливі туман і ожеледиця.
Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) для Одеси та області. Протягом дня очікується туман із видимістю 200-500 метрів, а також ожеледь і слизьке покриття доріг.
У регіоні температура повітря вночі коливатиметься -7...-2 °C, вдень +3...-2 °C. На півночі області можливе похолодання до -5 °C. На автошляхах прогнозують ожеледицю та складні умови для руху.
Погодні прикмети на 8 лютого
- якщо з'явилися кроти і миші, то варто чекати потепління;
- снігова заметіль віщує неврожай цього року;
- ранковий туман обіцяє дощ або сніг найближчими днями;
- зранку мороз вдарив — до ранньої весни.
Нагадаємо, 8 лютого, в Україні очікується сильні пориви вітру, синоптики попереджають про мороз до -14 °С. Крім того, можливі опади у вигляді сніг та дощу.
Також ми писали, що через мокрий сніг та дощ на дорогах і тротуарах з'явиться "льодяна каша". Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути обережними.
Читайте Новини.LIVE!