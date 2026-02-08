Погода в Одесі 8 лютого: туман і ожеледиця

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Упродовж доби 8 лютого в Одесі збережеться хмарна погода. Вночі істотних опадів не прогнозують, однак уже зранку та вдень можливі невеликі опади зі слабким налипанням мокрого снігу. Місцями очікують туман, ожеледь і ожеледицю.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вітер буде північно-західний, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-3 °C, вдень — від 0...+2 °C.

Погода в Одеській області

Схожі погодні умови прогнозують і в Одеській області. Вночі — без істотних опадів, удень — невеликі опади, подекуди з налипанням мокрого снігу. На більшій частині території можливі туман і ожеледиця.

Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) для Одеси та області. Протягом дня очікується туман із видимістю 200-500 метрів, а також ожеледь і слизьке покриття доріг.

У регіоні температура повітря вночі коливатиметься -7...-2 °C, вдень +3...-2 °C. На півночі області можливе похолодання до -5 °C. На автошляхах прогнозують ожеледицю та складні умови для руху.

Погодні прикмети на 8 лютого

якщо з'явилися кроти і миші, то варто чекати потепління;

снігова заметіль віщує неврожай цього року;

ранковий туман обіцяє дощ або сніг найближчими днями;

зранку мороз вдарив — до ранньої весни.

Нагадаємо, 8 лютого, в Україні очікується сильні пориви вітру, синоптики попереджають про мороз до -14 °С. Крім того, можливі опади у вигляді сніг та дощу.

Також ми писали, що через мокрий сніг та дощ на дорогах і тротуарах з'явиться "льодяна каша". Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути обережними.

