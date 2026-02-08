Видео
Главная Одесса Дороги скользкие — синоптики предупреждают об опасности в Одессе

Дороги скользкие — синоптики предупреждают об опасности в Одессе

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 05:52
Погода в Одессе 8 февраля: туман и гололедица: туман и гололедица
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В течение суток 8 февраля в Одессе сохранится облачная погода. Ночью существенных осадков не прогнозируют, однако уже утром и днем возможны небольшие осадки со слабым налипанием мокрого снега. Местами ожидают туман, гололед и гололедицу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ветер будет северо-западный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...-3 °C, днем - от 0...+2 °C.

Погода в Одесской области

Похожие погодные условия прогнозируют и в Одесской области. Ночью - без существенных осадков, днем — небольшие осадки, местами с налипанием мокрого снега. На большей части территории возможны туман и гололедица.

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) для Одессы и области. В течение дня ожидается туман с видимостью 200-500 метров, а также гололед и скользкое покрытие дорог.

В регионе температура воздуха ночью будет колебаться -7...-2 °C, днем +3...-2 °C. На севере области возможно похолодание до -5 °C. На автодорогах прогнозируют гололед и сложные условия для движения.

Погодные приметы на 8 февраля

  • если появились кроты и мыши, то стоит ждать потепления;
  • снежная метель предвещает неурожай в этом году;
  • утренний туман обещает дождь или снег в ближайшие дни;
  • утром мороз ударил — к ранней весне.

Напомним, 8 февраля, в Украине ожидается сильные порывы ветра, синоптики предупреждают о морозе до -14 °С. Кроме того, возможны осадки в виде снега и дождя.

Также мы писали, что из-за мокрого снега и дождя на дорогах и тротуарах появится "ледяная каша". Синоптики призывают водителей и пешеходов быть осторожными.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
