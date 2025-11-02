Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Дорогу до Молдови заблоковано — рух на трасі Одеса-Рені

Дорогу до Молдови заблоковано — рух на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 17:50
Оновлено: 17:35
Затори на трасі Одеса–Рені 2 листопада: рух до Молдови ускладнений, до Румунії без проблем
Машини в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У неділю ввечері, 2 листопада, на трасі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою спостерігаються затримки через ускладнені умови руху на окремих ділянках дороги. Водіям рекомендують враховувати можливі затори та планувати подорожі з додатковим часом. Водночас рух у напрямку румунського кордону проходить безперешкодно та без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Найбільше ускладнення проїзду — біля села Маяки. Подорож до кордону триватиме понад годину.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автотранспорту в напрямку Орлівки проходить без затримок та заторів. Орієнтовний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні складає близько 4 годин. Також існує альтернативний маршрут, який переважно пролягатиме через територію Молдови.

Затори до Орлівки на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух автотранспорту на трасі до Рені відбувається вільно, без затримок і заторів. Поточний орієнтовний час у дорозі складає трохи понад 4 години. Крім того, є альтернативний маршрут до Рені, що проходить через територію Молдови.

Затори до Рені на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, поблизу Парижа з'явилася дорога, яка заряджає електромобілі. Також ми писали, що Молдова не впустить більше водіїїв з України без одного папірця.

Одеса КПП дороги Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації