Затори на трасі Одеса–Рені 2 листопада: рух до Молдови ускладнений, до Румунії без проблем

Машини в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У неділю ввечері, 2 листопада, на трасі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою спостерігаються затримки через ускладнені умови руху на окремих ділянках дороги. Водіям рекомендують враховувати можливі затори та планувати подорожі з додатковим часом. Водночас рух у напрямку румунського кордону проходить безперешкодно та без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Найбільше ускладнення проїзду — біля села Маяки. Подорож до кордону триватиме понад годину. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух автотранспорту в напрямку Орлівки проходить без затримок та заторів. Орієнтовний час поїздки до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні складає близько 4 годин. Також існує альтернативний маршрут, який переважно пролягатиме через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух автотранспорту на трасі до Рені відбувається вільно, без затримок і заторів. Поточний орієнтовний час у дорозі складає трохи понад 4 години. Крім того, є альтернативний маршрут до Рені, що проходить через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, поблизу Парижа з'явилася дорога, яка заряджає електромобілі. Також ми писали, що Молдова не впустить більше водіїїв з України без одного папірця.