Дата публикации 2 ноября 2025 17:50
обновлено: 17:35
Пробки на трассе Одесса-Рени 2 ноября: движение в Молдову затруднено, в Румынию без проблем
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В воскресенье вечером, 2 ноября, на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой наблюдаются задержки из-за осложненных условий движения на отдельных участках дороги. Водителям рекомендуют учитывать возможные пробки и планировать путешествия с дополнительным временем. В то же время движение в направлении румынской границы проходит беспрепятственно и без задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского парка перед границей и на границе. Наибольшее осложнение проезда — возле села Маяки. Путешествие к границе продлится более часа.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение автотранспорта в направлении Орловки проходит без задержек и пробок. Ориентировочное время поездки до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов. Также существует альтернативный маршрут, который преимущественно будет пролегать через территорию Молдовы.

Затори до Орлівки на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение автотранспорта на трассе в Рени происходит свободно, без задержек и пробок. Текущее ориентировочное время в пути составляет чуть более 4 часов. Кроме того, есть альтернативный маршрут в Рени, проходящий через территорию Молдовы.

Затори до Рені на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, вблизи Парижа появилась дорога, которая заряжает электромобили. Также мы писали, что Молдова не впустит больше водителей из Украины без одной бумажки.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
