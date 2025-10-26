Погода в Одесі 26 жовтня: дощ, сильний вітер і прохолодна температура

Люди з парасольками на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у неділю, 26 жовтня, в Одесі буде прохолодна погода. Синоптики прогнозують дощ. Також очікується досить сильний вітер. Мешканцям Одеси радять перечекати негоду вдома.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень помірний дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі впаде до +7…+9°C, удень підніметься до +14…+16°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Вітер південний, 9-14 м/с. Вночі температура становитиме +4…+9 °C, вдень підніметься до +13…+18 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

