Дождь и сильный ветер — прогноз погоды для одесситов на сегодня

Дата публикации 26 октября 2025 05:30
обновлено: 17:03
Погода в Одессе 26 октября: дождь, сильный ветер и прохладная температура
Люди с зонтиками на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в воскресенье, 26 октября, в Одессе будет прохладная погода. Синоптики прогнозируют дождь. Также ожидается достаточно сильный ветер. Жителям Одессы советуют переждать непогоду дома.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Днем умеренный дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +7...+9°C, днем поднимется до +14...+16°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью температура составит +4...+9 °C, днем поднимется до +13...+18 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні.
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, какая будет погода в Украине в ноябре. Также мы писали о том, какая погода ожидается в Харькове.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
