Погода в Одессе на 26 октября: дожди и прохладная температура, первый уровень опасности

Лучше переждать дома — какой будет погода завтра в Одессе
В Одессе в воскресенье, 26 октября, ожидается дождь. Температура будет достаточно прохладной, от +7 °C ночью до +16 °C днем. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью в городе ожидается около +13 °C, будет ощущаться как +12 °C. Ветер — до 8 м/с. Также ожидается дождь.
Утром температура останется такой же, как и ночью — до +13 °C, а ощущаться будет как +12 °C. Ветер усилится до 9 м/с.
Днем станет потеплее — +15 °C, но без осадков. Ветер до 7 м/с.
Вечером термометры покажут +14 °C, ощущаться температура будет так же.
Солнце взойдет в 07:28, а зайдет в 17:53 — световой день продлится 10 часов 24 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков.
- Днем умеренный дождь.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +4...+9 °С, днем +13...+18 °С.
