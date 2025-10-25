Погода в Одессе на 26 октября: дожди и прохладная температура, первый уровень опасности

Девушка с зонтиком на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в воскресенье, 26 октября, ожидается дождь. Температура будет достаточно прохладной, от +7 °C ночью до +16 °C днем. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью в городе ожидается около +13 °C, будет ощущаться как +12 °C. Ветер — до 8 м/с. Также ожидается дождь.

Утром температура останется такой же, как и ночью — до +13 °C, а ощущаться будет как +12 °C. Ветер усилится до 9 м/с.

Днем станет потеплее — +15 °C, но без осадков. Ветер до 7 м/с.

Вечером термометры покажут +14 °C, ощущаться температура будет так же.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Солнце взойдет в 07:28, а зайдет в 17:53 — световой день продлится 10 часов 24 минуты.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков.

Днем умеренный дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью +4...+9 °С, днем +13...+18 °С.

Напомним, мы сообщали, что сегодня в большинстве областей прогнозировали дожди. Также мы писали о том, какая будет погода в Украине в ноябре.