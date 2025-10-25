Погода в Одессе 25 октября: прохладно и ветрено, осадки не ожидаются

Люди гуляют на Дерибасовской в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 25 октября, в Одессе будет прохладная погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается достаточно сильный ветер. Поэтому одесситам и гостям города лучше воздержаться от прогулок, ведь из-за этого могут падать деревья.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +9...+11°C, днем поднимется до +15...+17°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также облачно с прояснениями. Без существенных осадков Также ожидается гроза. Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью температура составит +6...+11 °C, днем поднимется до +13...+18 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

