Погода в Одессе 25 октября: прохладно и ветрено, осадки не ожидаются

Одевайтесь теплее — погода в Одессе на сегодня

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 05:46
обновлено: 17:58
Люди гуляют на Дерибасовской в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в субботу, 25 октября, в Одессе будет прохладная погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается достаточно сильный ветер. Поэтому одесситам и гостям города лучше воздержаться от прогулок, ведь из-за этого могут падать деревья.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +9...+11°C, днем поднимется до +15...+17°C.

В Одесской области сегодня также облачно с прояснениями. Без существенных осадков Также ожидается гроза. Ветер южный, 9-14 м/с. Ночью температура составит +6...+11 °C, днем поднимется до +13...+18 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, в каких областях завтра будет шквальный ветер и дождь. Также мы писали о том, что синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине на выходных.

Светлана Силенко
Автор:
Светлана Силенко
