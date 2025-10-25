Погода в Одесі 25 жовтня: прохолодно та вітряно, опади не очікуються

Одягайтесь тепліше — погода в Одесі на сьогодні
Сьогодні, у суботу, 25 жовтня, в Одесі буде прохолодна погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується досить сильний вітер. Тож одеситам та гостям міста краще отриматися від прогулянок, адже через це можуть падати дерева.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі впаде до +9…+11°C, удень підніметься до +15…+17°C.
Погода в Одеській області
В Одеській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів Також очікується гроза. Вітер південний, 9-14 м/с. Вночі температура становитиме +6…+11 °C, вдень підніметься до +13…+18 °C. На автошляхах видимість добра.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, в яких областях завтра буде шквальний вітер та дощ. Також ми писали про те, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідних.
Читайте Новини.LIVE!