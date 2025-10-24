Погода в Одесі 24 жовтня 2024: дощ і сильний вітер — чи варто виходити на прогулянку

Люди з парасольками на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 жовтня, в Одесі буде прохолодна погода. Синоптики прогнозують дощ. Також очікується досить сильний вітер. Тож одеситам та гостям міста краще не йти на прогулянку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Ввечері синоптики прогнозують помірний дощ. Вітер південний, 9-14 м/с, пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+14°C, удень — +15…+17°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Вдень помірний дощ, місцями — значний. Також очікується гроза. Вітер південний, 9-14 м/с, пориви до 15-20 м/с. Вночі температура становитиме +10…+15 °C, вдень підніметься до +15…+20 °C. На автошляхах видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

