Україна
Водіям приготуватися — в Одесі штормове попередження

23 жовтня 2025 13:58
Оновлено: 13:43
Туман в Одесі 23 жовтня — обмежена видимість і штормове попередження
Оперний театр в Одесі в тумані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та вздовж узбережжя Чорного моря оголосили штормове попередження через густий туман. Видимість у місті місцями буде дуже обмеженою. Крім того, очікуються сильні пориви вітру. Метеорологи закликають бути обережними та планувати пересування з урахуванням погодних умов.

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Штормове попередження

За даними Гідрометцентру, 23 жовтня очікується сильний туман у місті. На узбережжі області погодні умови також складні: видимість обмежена, вітер посилюється, що може ускладнити пересування та роботу на морі. Видимість у місті місцями опускатиметься до 200 метрів, а на узбережжі — до 500–1000 метрів. Очікується південний вітер із поривами до 20 м/с і температуру повітря 15–17°С.

Правила безпечного пересування під час туману:

  • Знизьте швидкість руху та тримайте більшу дистанцію.
  • Використовуйте ближнє світло фар, а не дальнє. 
  • Уникайте різких маневрів і обгонів. 
  • Пішоходам носити світловідбивні елементи та бути уважними на переходах. 
  • Плануйте поїздки заздалегідь і при можливості утримуйтесь від пересування у тумані.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, де сьогодні на Одещині очікується дощ. Також ми писали про те, якою сьогодні буде погода в Україні.

погода Одеса дороги Одеська область Новини Одеси туман
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
