Туман в Одесі 23 жовтня — обмежена видимість і штормове попередження

Водіям приготуватися — в Одесі штормове попередження
В Одесі та вздовж узбережжя Чорного моря оголосили штормове попередження через густий туман. Видимість у місті місцями буде дуже обмеженою. Крім того, очікуються сильні пориви вітру. Метеорологи закликають бути обережними та планувати пересування з урахуванням погодних умов.
Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Штормове попередження
За даними Гідрометцентру, 23 жовтня очікується сильний туман у місті. На узбережжі області погодні умови також складні: видимість обмежена, вітер посилюється, що може ускладнити пересування та роботу на морі. Видимість у місті місцями опускатиметься до 200 метрів, а на узбережжі — до 500–1000 метрів. Очікується південний вітер із поривами до 20 м/с і температуру повітря 15–17°С.
Правила безпечного пересування під час туману:
- Знизьте швидкість руху та тримайте більшу дистанцію.
- Використовуйте ближнє світло фар, а не дальнє.
- Уникайте різких маневрів і обгонів.
- Пішоходам носити світловідбивні елементи та бути уважними на переходах.
- Плануйте поїздки заздалегідь і при можливості утримуйтесь від пересування у тумані.
