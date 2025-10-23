Туман в Одесі 23 жовтня — обмежена видимість і штормове попередження

Оперний театр в Одесі в тумані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та вздовж узбережжя Чорного моря оголосили штормове попередження через густий туман. Видимість у місті місцями буде дуже обмеженою. Крім того, очікуються сильні пориви вітру. Метеорологи закликають бути обережними та планувати пересування з урахуванням погодних умов.

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Штормове попередження

За даними Гідрометцентру, 23 жовтня очікується сильний туман у місті. На узбережжі області погодні умови також складні: видимість обмежена, вітер посилюється, що може ускладнити пересування та роботу на морі. Видимість у місті місцями опускатиметься до 200 метрів, а на узбережжі — до 500–1000 метрів. Очікується південний вітер із поривами до 20 м/с і температуру повітря 15–17°С.

Правила безпечного пересування під час туману:

Знизьте швидкість руху та тримайте більшу дистанцію.

Використовуйте ближнє світло фар, а не дальнє.

Уникайте різких маневрів і обгонів.

Пішоходам носити світловідбивні елементи та бути уважними на переходах.

Плануйте поїздки заздалегідь і при можливості утримуйтесь від пересування у тумані.

