Туман в Одессе 23 октября - ограниченная видимость и штормовое предупреждение

Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и вдоль побережья Черного моря объявили штормовое предупреждение из-за густого тумана. Видимость в городе местами будет очень ограниченной. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра. Метеорологи призывают быть осторожными и планировать передвижение с учетом погодных условий.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра, 23 октября ожидается сильный туман в городе. На побережье области погодные условия также сложные: видимость ограничена, ветер усиливается, что может осложнить передвижение и работу на море. Видимость в городе местами будет опускаться до 200 метров, а на побережье — до 500-1000 метров. Ожидается южный ветер с порывами до 20 м/с и температуру воздуха 15-17°С.

Правила безопасного передвижения во время тумана:

Снизьте скорость движения и держите большую дистанцию.

Используйте ближний свет фар, а не дальний.

Избегайте резких маневров и обгонов.

Пешеходам носить светоотражающие элементы и быть внимательными на переходах.

Планируйте поездки заранее и при возможности воздерживайтесь от передвижения в тумане.

