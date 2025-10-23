Туман в Одессе 23 октября - ограниченная видимость и штормовое предупреждение

Водителям приготовиться — в Одессе штормовое предупреждение
В Одессе и вдоль побережья Черного моря объявили штормовое предупреждение из-за густого тумана. Видимость в городе местами будет очень ограниченной. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра. Метеорологи призывают быть осторожными и планировать передвижение с учетом погодных условий.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Штормовое предупреждение
По данным Гидрометцентра, 23 октября ожидается сильный туман в городе. На побережье области погодные условия также сложные: видимость ограничена, ветер усиливается, что может осложнить передвижение и работу на море. Видимость в городе местами будет опускаться до 200 метров, а на побережье — до 500-1000 метров. Ожидается южный ветер с порывами до 20 м/с и температуру воздуха 15-17°С.
Правила безопасного передвижения во время тумана:
- Снизьте скорость движения и держите большую дистанцию.
- Используйте ближний свет фар, а не дальний.
- Избегайте резких маневров и обгонов.
- Пешеходам носить светоотражающие элементы и быть внимательными на переходах.
- Планируйте поездки заранее и при возможности воздерживайтесь от передвижения в тумане.
Напомним, мы сообщали о том, где сегодня в Одесской области ожидается дождь. Также мы писали о том, какой сегодня будет погода в Украине.
