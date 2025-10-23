Видео
Видео

Главная Одесса Водителям приготовиться — в Одессе штормовое предупреждение

Водителям приготовиться — в Одессе штормовое предупреждение

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 13:58
обновлено: 13:43
Туман в Одессе 23 октября - ограниченная видимость и штормовое предупреждение
Оперный театр в Одессе в тумане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и вдоль побережья Черного моря объявили штормовое предупреждение из-за густого тумана. Видимость в городе местами будет очень ограниченной. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра. Метеорологи призывают быть осторожными и планировать передвижение с учетом погодных условий.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра, 23 октября ожидается сильный туман в городе. На побережье области погодные условия также сложные: видимость ограничена, ветер усиливается, что может осложнить передвижение и работу на море. Видимость в городе местами будет опускаться до 200 метров, а на побережье — до 500-1000 метров. Ожидается южный ветер с порывами до 20 м/с и температуру воздуха 15-17°С.

Правила безопасного передвижения во время тумана:

  • Снизьте скорость движения и держите большую дистанцию.
  • Используйте ближний свет фар, а не дальний.
  • Избегайте резких маневров и обгонов.
  • Пешеходам носить светоотражающие элементы и быть внимательными на переходах.
  • Планируйте поездки заранее и при возможности воздерживайтесь от передвижения в тумане.

Напомним, мы сообщали о том, где сегодня в Одесской области ожидается дождь. Также мы писали о том, какой сегодня будет погода в Украине.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
