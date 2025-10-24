Погода в Одессе 24 октября 2024: дождь и сильный ветер - стоит ли выходить на прогулку

Люди с зонтиками на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 24 октября, в Одессе будет прохладная погода. Синоптики прогнозируют дождь. Также ожидается достаточно сильный ветер. Поэтому одесситам и гостям города лучше не идти на прогулку.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Вечером синоптики прогнозируют умеренный дождь. Ветер южный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+14°C, днем — +15...+17°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также облачно с прояснениями. Днем умеренный дождь, местами — значительный. Также ожидается гроза. Ветер южный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Ночью температура составит +10...+15 °C, днем поднимется до +15...+20 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

