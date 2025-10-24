Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Не забывайте взять зонтик — какая будет погода в Одессе

Не забывайте взять зонтик — какая будет погода в Одессе

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 05:46
обновлено: 18:52
Погода в Одессе 24 октября 2024: дождь и сильный ветер - стоит ли выходить на прогулку
Люди с зонтиками на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 24 октября, в Одессе будет прохладная погода. Синоптики прогнозируют дождь. Также ожидается достаточно сильный ветер. Поэтому одесситам и гостям города лучше не идти на прогулку.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Вечером синоптики прогнозируют умеренный дождь. Ветер южный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+14°C, днем — +15...+17°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также облачно с прояснениями. Днем умеренный дождь, местами — значительный. Также ожидается гроза. Ветер южный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Ночью температура составит +10...+15 °C, днем поднимется до +15...+20 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.

Прогноз погоди на Одещині
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали, что синоптики Наталья Диденко предупредила о том, где завтра будут дожди. Также мы писали, что в Одессе объявляли штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации