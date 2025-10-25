Відео
Україна
Краще перечекати вдома — якою буде погода завтра в Одесі

Краще перечекати вдома — якою буде погода завтра в Одесі

Дата публікації: 25 жовтня 2025 16:45
Оновлено: 16:39
Погода в Одесі на 26 жовтня: дощі та прохолодна температура, перший рівень небезпеки
Дівчина з парасолькою на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі в неділю, 26 жовтня, очікується дощ.  Температура буде досить прохолодною, від +7 °C уночі до +16 °C вдень. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вночі у місті очікується близько +13 °C, відчуватиметься як +12 °C. Вітер — до 8 м/с. Також очікується дощ.

Вранці температура залишиться такою ж як і вночі до +13 °C, а відчутна — близько +12 °C. Вітер посилиться до 9 м/с.

Удень потеплішає — +15 °C, але без опадів. Вітер до 7 м/с.

Увечері термометри покажуть +14 °C, відчуватиметься температура так само.

Прогноз погоди в Одесі на завтра
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 07:28, а зайде о 17:53 — світловий день триватиме 10 годин 24 хвилини. 

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі без істотних опадів.
  • Вдень помірний дощ.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що сьогодні в більшості областей прогнозували дощі. Також ми писали про те, якою буде погода в Україні у листопаді.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
