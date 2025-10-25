Погода в Одесі на 26 жовтня: дощі та прохолодна температура, перший рівень небезпеки

Краще перечекати вдома — якою буде погода завтра в Одесі
В Одесі в неділю, 26 жовтня, очікується дощ. Температура буде досить прохолодною, від +7 °C уночі до +16 °C вдень. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі у місті очікується близько +13 °C, відчуватиметься як +12 °C. Вітер — до 8 м/с. Також очікується дощ.
Вранці температура залишиться такою ж як і вночі до +13 °C, а відчутна — близько +12 °C. Вітер посилиться до 9 м/с.
Удень потеплішає — +15 °C, але без опадів. Вітер до 7 м/с.
Увечері термометри покажуть +14 °C, відчуватиметься температура так само.
Сонце зійде о 07:28, а зайде о 17:53 — світловий день триватиме 10 годин 24 хвилини.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі без істотних опадів.
- Вдень помірний дощ.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що сьогодні в більшості областей прогнозували дощі. Також ми писали про те, якою буде погода в Україні у листопаді.
