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Дощило всю ніч: комунальники працюють на вулицях Одеси над усуненням наслідків негоди

20 квітня 2023 10:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі працюють над усуненням наслідків негоди
Одеські комунальники ліквідовують наслідки дощу. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В ніч на 20 квітня в Одесі йшов рясний дощ, який не вщухав до ранку. Одеські комунальники вже працюють на вулицях міста для усунення наслідків зливи та очищення доріг.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Просимо одеситів враховувати це при пересуванні вулицями міста, не ставити автотранспорт під деревами та на дощоприймачах", — зазначають комунальники.

На вулицях міста працює 8 бригад, 49 одиниць техніки та більше ніж 400 працівників підприємства. 

Додамо, що за заявою речника ОВА Сергія Братчука, попри тривалу негоду у місті та атаку дронами-камікадзе, енергетична інфраструктура в нормі.

"Негода не впливає на стабільну роботу важливої інфраструктури області. Ситуація повністю контрольована", — зазначає Братчук.

Неможливо проїхати

Очевидці повідомляли, що вчора ввечері деякі вулиці в Київському районі підтопило, через що був ускладнений рух транспорту. Найбільше від дощу постраждали вулиці Ільфа і Петрова та Академіка Вільямса.

Погода в Одесі

Синоптики прогнозують, що протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати та через деякий час закінчитися.

Погода в Україні

Сьогодні по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. Синоптики розповіли, що у всіх областях країни очікуються опади.

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