Всю ніч дощило: в Одесі затопило деякі вулиці

Комунальники ліквідовують наслідки негоди. Фото: Одеса.Офіційно / telegram

В ніч на 13 квітня в Одесі йшов тривалий дощ. Внаслідок цього Ярмаркова площа, відома також як Пересип та вулиця Мечникова опинились підтопленими.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Сьогодні вночі на чергуванні вулицями міста знаходилося 8 бригад КП "Міські дороги" та 54 комунальники — в місцях можливих підтоплень. Вода ускладнила проїзд автотранспорту, але комунальники докладають зусиль для зниження її рівня.

Ліквідації наслідків довготривалого дощу. Фото: Одеса.Офіційно / telegram

Комунальники на варті

Зранку комунальне підприємство "Міські дороги" залучило 376 робітників та 40 одиниць техніки для боротьби з негодою у місті. Вісім бригад чергують на місцях можливих підтоплень, а всі насосні станції працюють у штатному режимі.

Погода в Україні

По всій Україні, крім західних областей буде невеликий дощ. У східних, вночі, й у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується помірний дощ.

Синоптики розповіли, що у західних областях вночі та вранці місцями туман.

В Одесі у чистий четвер, температура повітря прогріється до 16 градусів. Тим часом в області можливий невеликий дощ.