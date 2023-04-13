Всю ніч дощило: в Одесі затопило деякі вулиці
В ніч на 13 квітня в Одесі йшов тривалий дощ. Внаслідок цього Ярмаркова площа, відома також як Пересип та вулиця Мечникова опинились підтопленими.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Сьогодні вночі на чергуванні вулицями міста знаходилося 8 бригад КП "Міські дороги" та 54 комунальники — в місцях можливих підтоплень. Вода ускладнила проїзд автотранспорту, але комунальники докладають зусиль для зниження її рівня.
Комунальники на варті
Зранку комунальне підприємство "Міські дороги" залучило 376 робітників та 40 одиниць техніки для боротьби з негодою у місті. Вісім бригад чергують на місцях можливих підтоплень, а всі насосні станції працюють у штатному режимі.
Погода в Україні
По всій Україні, крім західних областей буде невеликий дощ. У східних, вночі, й у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується помірний дощ.
Синоптики розповіли, що у західних областях вночі та вранці місцями туман.
В Одесі у чистий четвер, температура повітря прогріється до 16 градусів. Тим часом в області можливий невеликий дощ.