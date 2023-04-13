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Всю ніч дощило: в Одесі затопило деякі вулиці

13 квітня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Всю ніч дощило: в Одесі затопило деякі вулиці
Комунальники ліквідовують наслідки негоди. Фото: Одеса.Офіційно / telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч на 13 квітня в Одесі йшов тривалий дощ. Внаслідок цього Ярмаркова площа, відома також як Пересип та вулиця Мечникова опинились підтопленими.  

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Сьогодні вночі на чергуванні вулицями міста знаходилося 8 бригад КП "Міські дороги" та 54 комунальники — в місцях можливих підтоплень. Вода ускладнила проїзд автотранспорту, але комунальники докладають зусиль для зниження її рівня. 

Ліквідації наслідків довготривалого дощу.
Ліквідації наслідків довготривалого дощу. Фото: Одеса.Офіційно / telegram

Комунальники на варті

Зранку комунальне підприємство "Міські дороги" залучило 376 робітників та 40 одиниць техніки для боротьби з негодою у місті. Вісім бригад чергують на місцях можливих підтоплень, а всі насосні станції працюють у штатному режимі. 

Погода в Україні

По всій Україні, крім західних областей буде невеликий дощ. У східних, вночі, й у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується помірний дощ.

Синоптики розповіли, що у західних областях вночі та вранці місцями туман.

В Одесі у чистий четвер, температура повітря прогріється до 16 градусів. Тим часом в області можливий невеликий дощ. 

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