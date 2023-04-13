Всю ночь дождило: в Одессе затопило некоторые улицы

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Фото: Одесса.Официально / telegram

В ночь на 13 апреля в Одессе шел продолжительный дождь. В результате Ярмаркова площадь, известная также как Пересыпь, и улица Мечникова оказались подтопленными.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сегодня ночью на дежурстве по улицам города находилось 8 бригад КП "Городские дороги" и 54 коммунальщика — в местах возможных подтоплений. Вода усложнила проезд автотранспорта, но коммунальщики прилагают усилия для снижения ее уровня.

Ликвидация последствий долгого дождя. Фото: Одесса.Официально / telegram

Коммунальщики на страже

Утром коммунальное предприятие "Городские дороги" привлекло 376 рабочих и 40 единиц техники для борьбы с непогодой в городе. Восемь бригад дежурят на местах возможных подтоплений, а все насосные станции работают в штатном режиме.

Погода в Украине

По всей Украине, кроме западных областей, будет небольшой дождь. В восточных, ночью и в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается умеренный дождь.

Синоптики рассказали, что в западных областях ночью и утром местами туман.

В Одессе в чистый четверг температура воздуха прогреется до 16 градусов. Между тем, в области возможен небольшой дождь.