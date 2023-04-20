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Дождило всю ночь: коммунальщики работают на улицах Одессы над устранением последствий непогоды

20 апреля 2023 10:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе работают над устранением последствий непогоды
Одесские коммунальщики ликвидируют последствия дождя. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 20 апреля в Одессе шел обильный дождь, не утихавший до утра. Одесские коммунальщики уже работают на улицах города для устранения последствий ливня и очистки дорог.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Просим одесситов учитывать это при передвижении по улицам города, не ставить автотранспорт под деревьями и на дождеприемниках", — отмечают коммунальщики.

На улицах города работает 8 бригад, 49 единиц техники и более 400 работников предприятия.

Добавим, что по заявлению представителя ОВА Сергея Братчука, несмотря на длительную непогоду в городе и атаку дронами-камикадзе, энергетическая инфраструктура в норме.

"Непогода не влияет на стабильную работу важной инфраструктуры области. Ситуация полностью контролируется", — отмечает Братчук.

Невозможно проехать

Очевидцы сообщали, что вчера вечером некоторые улицы в Киевском районе подтопило, из-за чего было затруднено движение транспорта. Больше всего от дождя пострадали улицы Ильфа и Петрова и Академика Уильямса.

Погода в Одессе

Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет держаться облачная погода. Утром будет идти дождь, который к середине дня должен ослабеть и через некоторое время закончиться.

Погода в Украине

Сегодня на всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Синоптики рассказали, что во всех областях ожидаются осадки.

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