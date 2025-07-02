В міськраді Одеси розповіли про популяризацію української мови

Одеська мерія. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

За дотриманням мовного закону в громадському транспорті мають слідкувати правоохоронні органи. Однак для популяризації української мови в Одесі організовують кінопокази, конкурси, курси та заходи за участю митців.

Про це йшлося під час сесії міськради Одеси.

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Розвиток мови

На сьогоднішній сесії міськради депутатка Анастасія Большедворова поцікавилася, чи здійснюється моніторинг використання української в громадському просторі. Директор Департаменту внутрішньої політики Олександр Жильцов пояснив, що цим повинні займатися правоохоронці. А відповідна міська програма базується на національній стратегії захисту та розвитку державної мови.

Основні заходи програми — це кінопокази українською просто неба, творчі конкурси, безкоштовні мовні курси в бібліотеках та культурні події за участю митців.

"Міська програма спирається на національну стратегію розвитку і захисту української мови. Ми розробляли її разом з уповноваженим із захисту української мови. Вона дозволяє проводити більше заходів, які сприяють популяризації української мови", — каже Олександр Жильцов.

Олександр Жильцов також додав, що оцінити вплив програми складно, але міська влада планує аналізувати охоплення. Зокрема, дослідити кількість учасників заходів та рівень зацікавленості людей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про сьогоднішнє звільнення мовного обмудсмена з посади. А також про фрази українською, в яких майже всі роблять помилки.