В горсовете Одессы рассказали о популяризации украинского языка

Одесская мэрия. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

За соблюдением языкового закона в общественном транспорте должны следить правоохранительные органы. Однако для популяризации украинского языка в Одессе организуют кинопоказы, конкурсы, курсы и мероприятия с участием художников.

Об этом шла речь во время сессии горсовета Одессы.

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Развитие языка

На сегодняшней сессии горсовета депутат Анастасия Большедворова поинтересовалась, осуществляется ли мониторинг использования украинского в общественном пространстве. Директор Департамента внутренней политики Александр Жильцов объяснил, что этим должны заниматься правоохранители. А соответствующая городская программа базируется на национальной стратегии защиты и развития государственного языка.

Основные мероприятия программы — это кинопоказы на украинском под открытым небом, творческие конкурсы, бесплатные языковые курсы в библиотеках и культурные события с участием художников.

"Городская программа опирается на национальную стратегию развития и защиты украинского языка. Мы разрабатывали ее вместе с уполномоченным по защите украинского языка. Она позволяет проводить больше мероприятий, которые способствуют популяризации украинского языка", — говорит Александр Жильцов.

Александр Жильцов также добавил, что оценить влияние программы сложно, но городские власти планируют анализировать охват. В частности, исследовать количество участников мероприятий и уровень заинтересованности людей.

Напомним, недавно мы писали о сегодняшнем увольнении языкового обмудсмена с должности. А также о фразах на украинском, в которых почти все делают ошибки.