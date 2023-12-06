Доведеться постояти у чергах — ситуація на кордонах на Одещині

Черги біля молдавського кордону. Фото: скриншот

Станом на вечір 6 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається скупчення машин у межах Маяк та перед молдавським кордоном. Водночас до Румунії дороги на півдні регіону більш вільні.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені дещо ускладнено рух перед КПП, найбільший затор залишається у транзитній зоні. Наразі спостерігається майже 2 кілометри затору. Дорога до Молдови займе 1 годину 18 хвилин.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі значних заторів не спостерігається, однак є пʼятикілометрове скупчення автівок на самому кордоні. На півдні області дороги більш вільні, є п'ятикілометровий затор, проте він не впливає на трафік. Подорож до Орлівки триватиме 4 години та 47 хвилини.

Затор біля Орлівки. Фото: скриншот

Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

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