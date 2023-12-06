Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Доведеться постояти у чергах — ситуація на кордонах на Одещині arrow

Доведеться постояти у чергах — ситуація на кордонах на Одещині

6 грудня 2023 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Доведеться постояти у чергах — ситуація на кордонах на Одещині
Черги біля молдавського кордону. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на вечір 6 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається скупчення машин у межах Маяк та перед молдавським кордоном. Водночас до Румунії дороги на півдні регіону більш вільні.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені дещо ускладнено рух перед КПП, найбільший затор залишається у транзитній зоні. Наразі спостерігається майже 2 кілометри затору. Дорога до Молдови займе 1 годину 18 хвилин. 

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі значних заторів не спостерігається, однак є пʼятикілометрове скупчення автівок на самому кордоні. На півдні області дороги більш вільні, є п'ятикілометровий затор, проте він не впливає на трафік. Подорож до Орлівки триватиме 4 години та 47 хвилини.

Затор біля Орлівки. Фото: скриншот
Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, про ТОП-21 найпопулярніших автобрендів в Україні у листопаді 2023 року. Попри проблеми на кордоні з Польщею, які істотно вплинули на імпорт нових авто в Україну, та досить ранній початок снігового сезону, дилери спромоглися реалізувати в листопаді 5482 нових авто. Цей результат лише на 172 легковики менший за попереднє рекордне досягнення з продажу автомобілів у жовтні.

Раніше ми розповіли, що для України став доступний імпорт мікроелектрокара Microlino. Мікроавто є чимсь середнім між скутером та електромобілем й призначене для їзди по місту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі