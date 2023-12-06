Придется постоять в очередях — ситуация на границах в Одесской области

Очереди у молдавской границы. Фото: скриншот

На вечер 6 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается скопление машин в пределах Маяк и перед молдавской границей. В то же время в Румынии дороги на юге региона более свободны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени несколько затруднено движение перед КПП, самая большая пробка остается в транзитной зоне. Сейчас наблюдается почти 2 километра пробки. Дорога в Молдову займет 1 час 18 минут.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе значительных пробок не наблюдается, однако есть пятикилометровое скопление автомобилей на самой границе. На юге области дороги более свободны, есть пятикилометровая пробка, однако она не влияет на трафик. Путешествие в Орловку будет длиться 4 часа и 47 минут.

Пробка возле Орловки. Фото: скриншот

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали о ТОП-21 самых популярных автобрендах в Украине в ноябре 2023 года. Несмотря на проблемы на границе с Польшей, существенно повлиявшие на импорт новых авто в Украину, и довольно раннее начало снежного сезона, дилеры смогли реализовать в ноябре 5482 новых авто. Этот результат лишь на 172 легковушки меньше предыдущего рекордного достижения по продаже автомобилей в октябре.

Ранее мы рассказали, что для Украины стал доступен импорт микроэлектрокара Microlino. Микроавто является чем-то средним между скутером и электромобилем и предназначено для езды по городу.