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Доведеться постояти у заторах — як на Одещині дістатися до кордонів Молдови та Румунії

22 грудня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Доведеться постояти у заторах — як на Одещині дістатися до кордонів Молдови та Румунії
Великі черги на Паланку. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на обід 22 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано велику тягнучку у межах Нижньодністровського природного парку. На півдні регіону великого скупчення машин не спостерігається, проте дорога буде ускладнена через черги на виїзді з міста

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля Маяків, значне скупчення машин у національному природному парку та на виїзді з міста, у районі Великого Дальника.  Подорож до Паланки триватиме зараз 1 годину 29 хвилин обʼїзним шляхом.

 Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, потрібно постояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Татарбунар та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні  4 години 36 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови. 

 Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Джурджулешти

Також через погіршення погодних умов можуть бути тимчасові проблеми з паромом у Орлівці. Тож є варіант обʼїзду Дунаю через Орлівку та Джурджулешти. Наразі дорога до Молдавського кордону становитиме 40 хвилин. 

 Затори на Джурджулешти. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали про ТОП-4 найкращих вживаних електромобілів Tesla. Компанія Ілона Маска Tesla революціонізувала всю індустрію електромобілів, адже це гарні, безшумні та екологічно чисті авто пропонують великий запас ходу та прискорення. Нові електричні машини бренда дуже дорогі, але багато цікавих варіантів пропонує вторинний ринок.

Раніше ми розповіли, скільки має працювати українець, щоб купити авто. У 2023 році середня заробітна плата дорівнює 18 261 грн (близько 494 долари). Тим часом середня ціна нових автомобілів зросла до 33,5 тис. євро (на 21% більше порівняно з 2022 роком).

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