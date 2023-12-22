Доведеться постояти у заторах — як на Одещині дістатися до кордонів Молдови та Румунії

Великі черги на Паланку. Фото: скриншот

Станом на обід 22 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано велику тягнучку у межах Нижньодністровського природного парку. На півдні регіону великого скупчення машин не спостерігається, проте дорога буде ускладнена через черги на виїзді з міста

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля Маяків, значне скупчення машин у національному природному парку та на виїзді з міста, у районі Великого Дальника. Подорож до Паланки триватиме зараз 1 годину 29 хвилин обʼїзним шляхом.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, потрібно постояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Татарбунар та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 36 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Джурджулешти

Також через погіршення погодних умов можуть бути тимчасові проблеми з паромом у Орлівці. Тож є варіант обʼїзду Дунаю через Орлівку та Джурджулешти. Наразі дорога до Молдавського кордону становитиме 40 хвилин.

Затори на Джурджулешти. Фото: скриншот

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