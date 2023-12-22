Придется постоять в пробках — как на Одесчине добраться до границ Молдовы и Румынии
По состоянию на обед 22 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксирована большая тянучка в пределах Нижнеднестровского природного парка. На юге региона большого скопления машин не наблюдается, однако дорога будет усложнена из-за очередей на выезде из города.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле Маяк, значительное скопление машин в национальном природном парке и на выезде из города, в районе Большого Дальника. Путешествие в Паланку продлится сейчас 1 час 29 минут объездным путем.
Пробки на Орловке
Сегодня, чтобы добраться до Румынии, нужно постоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Татарбунар и Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 36 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.
Пробки на Джурджулешты
Также из-за ухудшения погодных условий могут быть временные проблемы с паромом в Орловке. Есть вариант объезда Дуная через Орловку и Джурджулешты. Сейчас дорога на Молдавскую границу составит 40 минут.
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