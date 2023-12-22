Придется постоять в пробках — как на Одесчине добраться до границ Молдовы и Румынии

Большие очереди на Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на обед 22 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксирована большая тянучка в пределах Нижнеднестровского природного парка. На юге региона большого скопления машин не наблюдается, однако дорога будет усложнена из-за очередей на выезде из города.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле Маяк, значительное скопление машин в национальном природном парке и на выезде из города, в районе Большого Дальника. Путешествие в Паланку продлится сейчас 1 час 29 минут объездным путем.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, нужно постоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Татарбунар и Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 36 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Пробки на Джурджулешты

Также из-за ухудшения погодных условий могут быть временные проблемы с паромом в Орловке. Есть вариант объезда Дуная через Орловку и Джурджулешты. Сейчас дорога на Молдавскую границу составит 40 минут.

Пробки на Джурджулешты. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали о ТОП-4 лучших подержанных электромобилей Tesla. Компания Илона Маска Tesla революционизировала всю индустрию электромобилей, ведь это красивые, бесшумные и экологически чистые автомобили предлагают большой запас хода и ускорения. Новые электрические машины бренда очень дорогие, но многие интересные варианты предлагает вторичный рынок.

Раньше мы рассказали, сколько должен работать украинец, чтобы купить авто. В 2023 году средняя заработная плата равняется 18 261 грн (около 494 доллара). Тем временем средняя цена новых автомобилей выросла до 33,5 тыс. евро (на 21% больше по сравнению с 2022 годом).