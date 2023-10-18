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Довічне ув'язнення: в Одесі винесли вирок колаборанту Стремоусову

18 жовтня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі винесли вирок колаборанту Стремоусову
Колаборант Стремоусов. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Малиновський районний суд міста Одеси виніс вирок херсонському колаборанту Кирилу Стремоусову. Його засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомило видання Ґрати з засідання Малиновського районного суду. 

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"Оскільки українська влада офіційно не може підтвердити смерть Стремоусова, його судили як живу людину", — повідомили в суді.

Який вирок виніс суд

Колегія на чолі із суддею Сергієм Черевком засудила Стремоусова до 9 років за колабораціонізм, до 13 років з конфіскацією майна за держзраду і до довічного ув'язнення за держзраду в умовах збройного конфлікту. За сукупністю обвинуваченого засудили до довічного ув'язнення. Також судді стягнули із підсудного 13 тисяч гривень за судові витрати.

Обвинувачення Стремоусову

Стремоусова обвинувачують у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Йдеться про колабораційну діяльність та державну зраду.

Нагадаємо, що на початку січня прокуратура відправила до суду обвинувальні акти щодо трьох херсонських гауляйтерів. Йдеться про окупаційного "голову військово-цивільної адміністрації Херсонської області", його заступника та так званого "голову Херсонської міської адміністрації". Офіс генерального прокурора не назвав прізвищ підозрюваних, але, судячи з оприлюднених фотографій, це Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов (який вважається загиблим у ДТП) та Олександр Кобець.

РосЗМІ повідомляли, що Стремоусов загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Херсонській області ще 9 листопада, перед звільненням Херсона від російської окупації.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) виявила і затримала у місті Одеса ворожого пропагандиста, який активно сприяв російській агресії та закликав до захоплення державної влади в Україні. Цей блогер з Миколаївщини протягом довгого часу діяв на замовлення Стремоусова, функціонуючи як його "права рука".

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