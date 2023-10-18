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Пожизненное заключение: в Одессе вынесли приговор коллаборанту Стремоусову

18 октября 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе вынесли приговор коллаборанту Стремоусову
Коллаборант Стремоусов. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Малиновский районный суд города Одессы вынес приговор херсонскому коллаборанту Кириллу Стремоусову. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщило издание Решетки с заседания Малиновского районного суда.

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"Поскольку украинские власти официально не могут подтвердить смерть Стремоусова, его судили как живого человека", — сообщили в суде.

Какой приговор вынес суд

Коллегия во главе с судьей Сергеем Черевко приговорила Стремоусова к 9 годам за коллаборационизм, к 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмраду в условиях вооруженного конфликта. По совокупности обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Также судьи взыскали с подсудимого 13 тысяч гривен за судебные издержки.

Обвинение Стремоусову

Стремоусова обвиняют в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Речь идет о коллаборационной деятельности и государственной измене.

Напомним, что в начале января прокуратура отправила в суд обвинительные акты в отношении трех херсонских гауляйтеров. Речь идет об оккупационном "главе военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителе и так называемом "главе Херсонской городской администрации". Офис генерального прокурора не назвал фамилий подозреваемых, но, судя по обнародованным фотографиям, это Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов (считающийся погибшим в ДТП) и Александр Кобец.

РосСМИ сообщали, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области еще 9 ноября, перед освобождением Херсона от российской оккупации.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила и задержала в городе Одесса вражеского пропагандиста, активно способствовавшего российской агрессии и призывающего к захвату государственной власти в Украине. Этот блогер из Николаевской области долгое время действовал по заказу Стремоусова, функционируя как его "правая рука".

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