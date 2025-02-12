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Дрон РФ знайшли у Молдові біля кордону з Одещиною

12 лютого 2025 16:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Дрон РФ знайшли на території Молдови — подробиці
Знайдений в Молдові дрон. Фото: Національна поліція Молдови
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Російський дрон-приманку, ймовірно "Пародія", знайшли на Півдні Молдови, біля кордону з Україною. Це не перший випадок знаходження таких БпЛа на сусідній території.

Про це повідомляє Національна поліція Молдови

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Російський безпілотник знайшли поблизу села Салча Тараклійського району. Місцеві правоохоронці ізолювали територію і наразі її детально досліджують фахівці вибухотехнічного відділу. Проте попередній огляд показав, що вибухівки в дроні немає.

"Ризиків та загроз для безпеки громадян в області немає. На місці тривають слідчі дії", — йдеться у повідомлення поліції Молдови.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про черги на кордоні з Молдовою. А також про співробітника ТЦК, який за гроші вивозив чоловіків за кордон.

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